Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dopo il GF Vip "un senso di insoddisfazione". Rita Rusic parla proprio di sesso...

13 aprile 2020 a

"Un certo senso di insoddisfazione" tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. A parlare dopo la fine del Grande Fratello Vip è Rita Rusic, loro coinquilina nella casa, e si riferisce proprio a quello: il rapporto tra le lenzuola. Meglio non pensare male: l'insoddisfazione è data dal non poter continuare fuori quanto cominciato sotto i riflettori, causa quarantena da coronavirus.





"Clizia attualmente si trova in Sicilia ad aspettare Paolo. Vorrebbe volare via, magari per mezzo del’etere o con un’astronave - ha spiegato la Rusic in una diretta su Instagram -. Forse potrà raggiungerlo a maggio. Non vedono l’ora di incontrarsi. Queste cose tirate ti lasciano un certo senso di insoddisfazione. Sono due adulti e, dopo i baci, avrebbe dovuto esserci qualcos’altro…”. Più chiaro di così...

