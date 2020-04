Enrico Mentana, gaffe al TgLa7: "E infine le Borse", ma è Pasquetta. Imbarazzo in diretta

14 aprile 2020 a

a

a

Enrico Mentana protagonista assoluto del web e non solo per l'attacco a Giuseppe Conte, che ormai tiene banco da giorni. Il direttore, durante la messa in onda del TgLa7 di lunedì 13 aprile, è incappato in una piccola gaffe che ha fatto sorridere i telespettatori. Nel momento della chiusura, il giornalista si è incartato: “E infine le borse - ha detto leggendo nel gobbo -, vediamo come ha chiuso Milano…” Poi l'interruzione: “No, ma c’era Milano oggi? C’erano le borse?”, si è interrogato. In effetti no, visto e considerato che era Pasquetta e le borse erano chiuse.

"Se l'avessimo saputo, non lo avremmo mandato in onda". Mentana si ribella: schiaffo a Conte per il discorso contro le opposizioni

Una svista che ha fatto ridere lo stesso Mentana che subito ha proseguito: “Ma che borse? Non fate scherzi! Che borse ci sono? È Pasquetta!”. Un piccolo scherzo su cui molti utenti hanno ironizzato: "si è incartato mitraglietta", ha commentato qualcuno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.