Rai in festa per lo share: i "tre tenori" fanno volare gli ascolti, ecco i dati

Francesco Fredella 15 aprile 2020 a

a

a

Stavolta si vola alto. Non chiamateli più “tenori” visto che sono adulti e famosi in tutto il mondo. Con “Il Volo” salgono in alto gli ascolti. Prima serata . Vince di nuovo Mamma Rai con il 15.3% mentre “Animali Fantastici” su Canale5 raggiunge il 12.4%. Per la seconda volta, in prima serata, il Biscione si lecca le ferite. Ma è una serata da incorniciare anche per Rai2, che chiude bene con Pechino Express arrivando al 11.5% di share.

"Ha avuto una botta di gelosia terribile": Adriana Volpe, la confessione sul marito dopo il GF Vip

Nel panorama dei dati, però, la Rete di Urbano Cairo strizza l’occhio allo share con un risultato altissimo la Gruber. Prima di Giovanni Floris (con il suo DiMartedì in prima serata) arriva al 9.3% di share. Nel suo salotto politico face to face ci sono Alessandro Sallusti e Marco Travaglio. Ascolti assicurati. Cairo incassa la vittoria e sorride ai numeri altissimi. Tra l’altro la sua Rete in queste settimane sta inanellando una serie di record. E si continua con Floris - che scende di poco rispetto all’ex giornalista del Tg1, ma si piazza intorno al 6% di share con DiMartedì. Anche Mario Giordano con il suo “Fuori dal coro” incassa una bel risultato agguantando quasi il 6% di share. Un altra vittoria, da incorniciare, per Rete4.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.