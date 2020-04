Chi l'ha Visto, la testimonianza-choc sulle case di riposo: "Nella bara di mia madre c'era un'altra persona"

16 aprile 2020 a

Sono tante, troppe, le denunce di situazioni poco chiare all'interno delle case di riposo decimate dall'emergenza coronavirus. A far emergere lo scandalo tutto italiano è Chi l'ha Visto?, la trasmissione di Rai 3. Nella puntata di ieri, mercoledì 15 aprile, il programma di Federica Sciarelli ha dato spazio alle strazianti testimonianze dei familiari delle vittime. Tra questa ce n'è una che sembra inverosimile e invece è drammaticamente verissima.

È accaduto a una donna, che ha perso la madre dopo aver contratto il coronavirus in un alloggio per anziani: "Dopo la sua morte e la consegna della bara - racconta la signora - mi hanno chiamato dicendo che c'era stato un disguido e che il corpo di mia madre era ancora in camera mortuaria. Chiediamo giustizia per queste morti che si potevano evitare. Gli anziani non sono stati tutelati". In molti infatti riferiscono di contagi a catena all'interno degli ospizi, causati perlopiù da negligenza.

