Adriana Volpe alza l'asticella dopo il GF Vip: "Un altro reality?". Una condizione: il messaggio a Mediaset

Adriana Volpe è molto ricercata da quando è uscita dal Grande Fratello Vip. Solo un lutto familiare le ha impedito di arrivare fino in fondo e di vincere il programma: il pubblico l’ha eletta vincitrice morale a furor di popolo. Lei si gode la popolarità ma soprattutto la famiglia ritrovata dopo un’esperienza che l’ha aiutata molto. “Quello che ho capito è che a me preme essere libera - ha dichiarato la Volpe in una chiacchierata con Vanity Fair - in passato ho sempre avuto dei copioni scritti. Avevamo tutta la pappa pronta, c’era poca libertà di azione. Ho capito che voglio dire le cose come voglio io. Mi piacerebbe avere un salotto, dove potermi confrontare. Con gli autori preparare scalette, ma anche avere libertà. Mi piacerebbe la tv vera, la diretta. D’altra parte ho sempre fatto quella”. La Volpe ha poi escluso di partecipare ad altri reality in futuro, almeno non nel ruolo di concorrente: “Ho già dato con Pechino Express e il GF Vip. Ora vorrei fare la padrona di casa, spostiamo l’asticella più su”. Un messaggio a Mediaset?

