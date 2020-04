Grande Fratello Vip, Andrea Denver su Adriana Volpe: "Non solo per la bellezza", una pugnalata alla fidanzata?

17 aprile 2020 a

Non ha vinto, ma Andrea Denver è stato uno dei concorrenti più apprezzati della quarta edizione del Grande Fratello Vip. In particolare è piaciuto molto al pubblico il rapporto speciale instaurato con Adriana Volpe, che è ancora al centro di tante domande, nonostante sia passata oltre una settimana dalla finale. Che ne pensa la fidanzata, Anna Wolf, dell’amicizia tra il suo Andrea e la Volpe? A rivelarlo è proprio Denver, ospite del salotto virtuale di Giulia Salemi: “Lei l’ha vissuta bene, era informatissima e riusciva a farsi tradurre tutto, poi si sentiva costantemente con i miei genitori. Non si è assolutamente infastidita per nessuna situazione in casa, poi non credo di essermi comportato male nei suoi confronti”. Il giovane modello ha risposto anche ad una domanda sul rapporto con la Volpe: “Il mio apprezzamento non era solo dal punto di vista estetico, ma era legato alla sua persona. Era un punto di riferimento. La foto del calendario me la porterò fino a che potrò… patrimonio dell’Unesco”, ha scherzato Denver.

