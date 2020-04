Adriana Volpe su Giancarlo Magalli: "Vuole chiarire? Dopo il GF Vip, neanche le condoglianze"

18 aprile 2020 a

Dopo un Grande Fratello Vip che l’ha vista grande protagonista, seppur non vincitrice a causa dell’uscita anticipata per motivi familiari, Adriana Volpe ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. E tra i tanti argomenti toccati si è parlato anche di Giancarlo Magalli, l’ex collega de I fatti vostri: “Non mi ha mai chiesto scusa e ha avuto tante opportunità, non mi ha fatto nemmeno le condoglianze” per la morte del suocero a causa del coronavirus. Tra i due le divergenze sono vecchie di anni, ma nei giorni scorsi Magalli ha dichiarato di voler chiarire e riallacciare i rapporti, anche se Adriana sostiene che nulla di tutto ciò sia ancora avvenuto: “Con lui il primo anno le cose andavano benissimo perché rappresentavamo due squadre diverse, poi quando ci hanno messo insieme lui ha subito chiarito che era il padrone e che non avevamo una conduzione al 50%”.

