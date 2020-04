Ciao Darwin, il trionfo di Bonolis e Laurenti: la replica di "Terre desolate" straccia la Rai negli ascolti

19 aprile 2020 a

Nessuno ferma Paolo Bonolis e Luca Larenti. E Mediaset ringrazia Ciao Darwin: le repliche di Terre desolate hanno comunque dominato la serata del sabato sera, stracciando la concorrenza della Rai. Lo show di Canale 5 ha totalizzato 5,132 milioni di telespettatori con uno share del 20.2%. Praticamente doppiato il best of di Roberto Bolle - Danza con me. Lo spettacolo di Raiuno incentrato sulla stella della Scala e del balletto mondiale si è fermato a 2,515 milioni di spettatori, pari al 10.4% di share.

