Paolo Bonolis, nuovo programma sulla web tv della moglie Sonia: La stanza del medico, quando inizia

Adesso Paolo Bonolis torna in diretta. Non in televisione, ma sul web, dove va fortissimo soprattutto grazie a sua moglie Sonia Bruganelli (imprenditrice famosissima che ha molto fiuto comunicativo). Paolo e Sonia, una coppia inossidabile, annunciano sui social la nascita di un nuovo programma simile a “Il senso della vita”, che fece record di ascolti. Sui social, infatti, è già in onda il promo. Il programma, che dovrebbe intitolarsi “La stanza del medico”, verrà trasmesso in streaming sul sito internet di SDL TV martedì 21 aprile.

“Giorni difficili eh? Per chi soffre e per chi deve essere operativo tra tanti rischi. Ma difficili anche per chi dovrebbe essere libero o vorrebbe essere libero e operativo ma non può”, dice Bonolis. “Che fare quindi? Ognuno scandisce la propria giornata con la propria fantasia e le proprie possibilità. Noi ne offriamo una: la SDL Tv vi mette a disposizione, con la mia partecipazione, un nuovo appuntamento da seguire e al quale partecipare con il vostro pensiero. Un appuntamento che potrei definire una piccola costola de Il senso della vita. Così, per non addormentare la mente”. Parola del grande Paolo Bonolis.

“È un’emozione per noi di SDL Tv presentarvi questo progetto nato un po’ di tempo fa e che in questo periodo di quarantena abbiamo deciso di condividere con voi…”, assicura Sonia direttamente da “casa Bonolis”.

