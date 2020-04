Mediaset e le repliche da coronavirus: dopo il boom di Ciao Darwin, tornano due programmi storici

05 aprile 2020 a

Massimo risultato con il minimo sforzo. È la filosofia che Mediaset ha giocoforza adottato per rispondere allo stravolgimento dei palinsesti a causa dell’emergenza coronavirus. L’intrattenimento vale oro in tempi come questi, ma praticamente tutti i programmi più amati di questo genere sono stati costretti allo stop. Allora da Cologno Monzese hanno virato sulle repliche, che di sabato stanno regalando grandi gioie: è il caso di Ciao Darwin, che viaggia a una media del 18% di share, nonostante le puntate siano abbastanza fresche (sono dell’anno scorso). Il pubblico apprezza e infatti le repliche di Paolo Bonolis hanno permesso a Mediaset di vincere la sfida con Viva RaiPlay di Fiorello per tre settimane di fila. Per questo motivo la rete di Pier Silvio Berlusconi ha deciso di puntare su altri due programmi storici di Canale 5: Tu si que vales, che prenderà il posto del Grande Fratello Vip da mercoledì 15 aprile, e Scherzi a parte, previsto per venerdì 17 dopo la fine di Amici.+