Sossio e Ursula: “Mi serve il vostro aiuto”, allarme della coppia su una truffa

Francesco Fredella 19 aprile 2020 a

a

a

Un fake mette a dura prova la tranquillità di Sossio e Ursula. Si tratta di un vero e proprio pericolo poiché sarebbero vittime di un presunto furto di identità. La coppia, adesso, svela tutto sui social facendo un vero appello ai follower: “Devo chiedere un enorme favore: c’è un profilo, vi faccio vedere anche gli screen e di quale profilo si tratta, che si spaccia per me e Sossio. Fingono e promettono lavoro. Fingono proprio di essere noi, anche nei messaggi con gli audio”.

"Perché non ho vinto io". Gf Vip, la rabbia di Sossio Aruta: l'accusa a Paola Di Benedetto

Sossio e Ursula, dopo aver messo tutti in guardia, dicono di essere pronti a sporgere denuncia. “Ho già raccolto tutto il materiale, però nel frattempo mi serve il vostro aiuto per bloccare il profilo. Fatelo subito in tanti. Mi stanno arrivando tantissimi messaggi di gente che è stata truffata. Altra gente potrebbe essere presa in giro, quindi per favore”, concludono.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.