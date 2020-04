Fiordaliso e il padre a Live Non è la D'Urso: "Tutti contagiati in famiglia". Mamma morta, "Non doveva andare così"

Francesco Fredella 20 aprile 2020 a

"Prima mia sorella, che si è subito allontanata da noi. Poi mio padre e mia madre. Che non ce l’ha fatta. Alla fine mi sono ammalata anche io", dice Fiordaliso. "Abbiamo aspettato molto tempo per il tampone", continua la cantante in collegamento con Live Non è la D'Urso, dove ha rivelato di essere negativa da 3 giorni. In collegamento interviene anche suo padre, è il racconto di un guerriero. Che ha vinto.

"Mia moglie è morta per questo maledetto coronavirus, io ce l’ho fatta. Lei no. Non doveva andare cosi”, racconta il 91enne Auro, papà di Fiordaliso, via skype da casa. "Ho preso il coronavirus da mia moglie perché la aiutavo nelle faccende di casa", conclude il padre della cantante.

