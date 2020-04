Domenica In, Amadeus conferma Sanremo 2021: "Il mio primo Festival dopo il coronavirus"

20 aprile 2020 a

a

a

Il Festival di Sanremo 2021 sarà sotto la direzione artistica e la conduzione di Amadeus per il secondo anno consecutivo. Il conduttore della Rai ha già sciolto le riserve e si prepara a salire nuovamente sul palco dell’Ariston. “Una volta in un’intervista ho detto che al primo Sanremo non si dice mai di no, mentre al secondo si dice ‘ci penso’. Quello del 2021 non sarà però il mio secondo Festival, ma il primo dopo il coronavirus”: così Amadeus ha di fatto annunciato la sua conferma in collegamento con Mara Venier a Domenica In. Un bis scontato e dovuto, dopo il successo storico della settantesima edizione di Sanremo: chissà però se ci sarà anche la conferma di Fiorello.

"Chi è? Ne ho combinata un'altra". Venier, la gaffe in diretta con Massari: il pasticciere spiazza tutti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.