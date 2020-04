Mara Venier, confessione sulla quarantena: "Niente coccole con mio marito. Ogni tanto lui allunga una mano, ma io lo freno"

16 aprile 2020 a

a

a

Il coronavirus ha cabiato parecchie abitudini, anche quelle di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In svela il rapporto con il marito Nicola Carraro ai tempi della quarantena, lasciandosi andare a qualche piccola confessione: "Uso tutte le precauzioni: guanti, mascherina e rispetto la distanza tra le persone. Nello studio televisivo siamo in pochi e io mi sono adattata alla situazione: mi trucco e mi pettino da sola. Quando rientro a casa, fuori dalla porta, mi spoglio completamente e, in mutandine e reggiseno, corro in bagno per farmi la doccia. Poi infilo gli abiti in lavatrice e quindi, finalmente, rivedo il mio Nicola" spiega a Gossip e Tv,

"Di cosa lo riempie quando è a casa". Ma davvero? Olivia, la clamorosa e privatissima soffiata su Giuseppe Conte

La regina della Rai infatti continua a lavorare senza sosta nonostante l'emergenza, ma sempre e comunque con un occhio di riguardo alle misure imposte dal governo, forse anche troppo. "Rimango sempre a un metro distanza da mio marito. Niente coccole tra di noi. Per la verità Nicola ogni tanto allunga una mano, ma io lo freno e non dormo con lui. Per fare certe cose bisogna aspettare tempi migliori". I due, come ribadito dalla Venier, non dormono insieme da parecchio tempo per evitare un qualsiasi contagio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.