Giuliana De Sio a La Vita in diretta, il suo dramma coronavirus: "L'esperienza più brutta della mia vita, chiusa a chiave e attacchi di panico"

"Mi sono svegliata in un incubo". Giuliana De Sio, uscita indenne dal contagio da coronavirus, a La vita in diretta racconta l'esperienza dell'isolamento, "la più brutta della mia vita. Sei sola, non puoi fare niente, guardi il soffitto. Ho acceso la tv una volta, si parlava solo di coronavirus, mi è venuta un’angoscia e ho dovuto spegnere. E poi, lotti contro attacchi di panico”,

"Una tortura impensabile, la prova più dura della mia vita". Giuliana De Sio ha il coronavirus: "Vi racconto l'orrore"

"Potevo solo lottare contro questi attacchi di panico - ha spiegato la 64enne -, perché non parlavo con nessuno: il protocollo del coronavirus è durissimo, e loro giustamente lo devono rispettare. Nessuno può venire a parlarti, il cibo te lo lasciano nell’interstizio fra una porta e l’altra, che immagino fosse chiusa a chiave." Un disastro, per chi come l'attrice napoletana soffre di claustrofobia. Poi un appello al governo e alle istituzioni: "La nostra categoria, a parte i fortunati che sono ricchi e privilegiati, è fatta soprattutto di persone che già in tempi normali faticano a trovare lavoro. Spesso stanno fermi anche un anno, un anno e mezzo per trovare una particina. Spero che le persone che decidono del nostro futuro dedichino dell’attenzione anche a noi. Perché nella fase 2,3,4,5 saremo quelli che solleveranno il morale agli italiani depressi".

