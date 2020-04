Pomeriggio 5, Maria Teresa Ruta scoppia a piangere in diretta: "Sono sola e...". Barbara D'Urso si commuove

24 aprile 2020 a

a

a

Maria Teresa Ruta è scoppiata in lacrime in diretta da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: "Sono sola...", ha detto la Ruta facendo commuovere la conduttrice. Oggi, Maria Teresa Ruta è stata ospite in collegameno della trasmissione in occasione del suo 60esimo compleanno. Maria Teresa ha quindi spento le candeline in diretta. Poi c'è stato questo momento di grande commozione.

Ed era veramente commossa anche la conduttrice Barbara D'Urso la quale ha provato a rincuorarla: "Tu per fortuna sei con il tuo fidanzato, io il giorno del mio compleanno, il 7 maggio, sarò proprio da sola. Spegnerò la candelina e mi canterò tanti auguri".

Amici, la fan sfottuta perché brutta? "Sei di uno schifo inammissibile": Martina Beltrami brutalizza Daniel Cosmic

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.