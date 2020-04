GF Vip, Patrick Ray Pugliese e i 252 giorni da record: "Stavolta pensavo di vincere, visto l'andamento delle nomination"

24 aprile 2020 a

Patrick Ray Pugliese è l’unico concorrente ad aver partecipato tre volte al Grande Fratello per un totale di 252 giorni di reclusione nella casa, 92 soltanto nell’ultima edizione Vip. È sempre arrivato in finale, eppure non ha mai vinto. Stavolta, però, pensava di esserci davvero vicino: “In qualche modo - ha confessato in un’intervista al settimanale Chi - anche notando l’andamento delle nomination, sinceramente ho sentito e pensato di farcela. Perché dopo tre GF e 252 giorni recluso ho sognato la vittoria, ma non ce l’ho fatta”. Poi sul suo ruolo all’interno della quarta edizione Vip: “Sono veramente uno stratega, nel senso che ho avuto un imprinting dal primo GF, sono sempre stato in nomination. Il mio gioco è stato quello di prendermi gioco degli altri concorrenti ma in modo bonario”.

