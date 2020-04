Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini a Caterina Balivo: "Pupo? L'ho scoperto a metà programma. Conduttore imparziale, ma chi l'ha detto?"

Francesco Fredella 22 aprile 2020 a

Caterina Balivo chiama. Alfonso Signorini risponde. Via Instagram arriva un’intervista imperdibile al conduttore del Grande Fratello Vip. “Ho letto che non sono piaciuto”. Poi Signorini parla di Pupo: “L’ho scoperto a metà programma. È stato fondamentale per me. Studia tutto con lucidità straordinaria”.

Signorini racconta di non aver dato peso alle polemiche durante il Gf vip. “Non ho voluto leggere nulla. Non lo facevo nemmeno da opinionista - racconta -. Avevo colleghi che volevano l’applauso facile e leggevano prima cosa diceva il pubblico. Il conduttore non deve essere di parte. Ma chi l’ha detto? Le opinioni fanno un conduttore a tutto tondo”. L’edizione 2020 del Gf vip è stata un successo di ascolti. Soprattutto perché Signorini si è ritrovato a dover fare i conti con l’emergenza coronavirus, che ha cambiato completamente la televisione.

