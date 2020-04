Piero Marrazzo, sorpresa nel cuore della notte: torna a condurre il tg, in video fino alle 3.15

26 aprile 2020 a

Che sorpresa, Piero Marrazzo: è infatti tornato alla conduzione al bancone di Rai News, anche se nel cuore della notte. Ha infatti guidato l'edizione "by night" del notiziario, allungandosi fino alle 3.15, sottolinea TvBlog. Una grossa sorpresa per molti telespettatori: Marrazzo non si vedeva alla conduzione di un tg ormai da anni. Dallo scorso gennaio, l'ex conduttore di Mi Manda Rai 3, ha il ruolo di caporedattore per Rai News di Antonio Di Bella. A settembre, inoltre, ci si ricorda la sua sospensione di dieci giorni da parte della Rai in seguito a una lettera consegnata ai vertici di Viale Mazzini e alla magistratura in cui si denunciavano presunte irregolarità nella gestione dell'ufficio di corrispondenza. E ora, a sorpresa, come detto Marrazzo è tornato a condurre.

