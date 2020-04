Massimo Giletti e il ritorno in Rai? "Ricordo che al funerale di mio padre...". Il momento straziante che può legarlo a La7

25 aprile 2020 a

Porte chiuse alla Rai? Intervistato da SuperGuidaTv, Massimo Giletti coglie di sorpresa tutti, a cominciare forse dagli stessi dirigenti di viale Mazzini che lo stanno corteggiando da mesi e che ora sarebbero tornati alla carica. Le ultime voci riferivando della volontà doi sostituire Fabio Fazio con il conduttore di Non è l'Arena, ma il signore della domenica sera di La7 sembra, di fatto, smentire ogni ipotesi di ritorno.

"Sono dei bei ricordi - ha spiegato Giletti a proposito della tv pubblica -, ma io oggi ho un legame molto profondo con il presidente Urbano Cairo”. Poi un aneddoto che potrebbe risultare decisivo nell'eventuale scelta sul proprio futuro professionale: "Ricordo che quando è morto mio padre la mattina dei funerali mi son girato e vicino a me ho trovato proprio lui, il presidente Cairo. La Rai non mi ha mai mandato nemmeno un telegramma. Io metto i rapporti personali prima di tutto e quindi vedere che il presidente Cairo, che la notte prima era a Roma, ha preso un aereo ed è corso da me per mettermi una mano sulla spalla in un momento durissimo, è stato sicuramente molto importante".

