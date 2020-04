Paolo Bonolis, il conduttore parla del suo ritorno in Rai: "Adesso non posso", poi Sanremo

25 aprile 2020 a

a

a

Paolo Bonolis torna in Rai? L'indiscrezione che gira negli ambienti televisivi se fosse vera porterebbe il conduttore romano di nuovo nell'azienda di Viale Mazzini e sarebbe un clamoroso ritorno. Oggi Bonolis ha fatto una diretta su Instagram insieme a Mara Venier. C’è stato chi ha scritto tra i commenti, scrive Gossip e tv, che sarebbe bello vedere un Festival di Sanremo fatto da Paolo Bonolis e Mara Venier insieme. Lui lo ha fatto notare, Mara ha detto che lo farà di nuovo Amadeus quindi non se ne parlerebbe per ora. “No ma non sto dicendo che non devono farlo loro per farlo noi. Alcuni dicono sarebbe carino che te e Mara faceste Sanremo insieme”, ha sottolineato Paolo. E Mara subito ha risposto: “Facciamolo”.

Paolo Bonolis, ultimo anno di contratto a Mediaset: le voci clamorose sul suo (imminente) futuro televisivo

“Facciamolo? Mo vediamo”, ha detto Paolo e qui subito è arrivata la domanda sul ritorno in Rai. Mara infatti gli ha chiesto: “Non torni in Rai tu?”. E Bonolis: “Quando? Io adesso non posso poi che ca…o ne so”. Mara gli ha domandato quando potrebbe tornare, e lui ha risposto: “Quando me va. A desso sto a Mediaset, avoglia ancora… campa cavallo. Ma che stai a scherza”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.