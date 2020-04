Milly Carlucci, avete notato che... lo strepitoso segreto dei suoi capelli

Francesco Fredella 26 aprile 2020 a

“Faccio tutto da sola anche lì e con risultati spesso orrendi. Però ho chiamato il mio parrucchiere e gli ho detto: guarda che ora sei rovinato, ho imparato a fare tante cose per conto mio”. Parola di Milly Carlucci, che anche senza l’aiuto del parrucchiere è sempre bella. “Tutto questo è stato anche un salutare bagno di umiltà, quelli in cui scopri che devi metterti le gambe in spalla e trottare”, continua la madrina di Ballando con le stelle in un’intervista al Corriere della sera.

Il suo programma del sabato sera di Rai 1 ha subito un brusco stop per l’emergenza coronavirus. “Non è mai stato cancellato, solo sospeso: ci teniamo pronti nell’eventualità di tornare in pista”, ci tiene a precisare Milly. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe riaprire i battenti a settembre. Qualcuno ipotizza un programma senza pubblico. La conduttrice risponde: “La creatività può sforzarsi nel trovare delle soluzioni anche per quello. Con il web ti puoi connettere comunque con il pubblico, per dirne una. Ma ancora dobbiamo aspettare per sapere come la Rai affronterà il post emergenza”.

