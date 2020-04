Domenica In, che disastro con Iginio Massari: come lo chiama Jerry Calà, gelo siderale da Mara Venier

26 aprile 2020 a

Che disastro a Domenica In. Siamo negli studi di Rai 1, dove la regina incontrastata è Mara Venier. La puntata è quella del 26 aprile, siamo alle primissime battute. E tra i primi collegamenti, ecco un peculiare mix: il maestro-pasticcere Iginio Massari (ben noto a chi segue Masterchef), Orietta Berti e Jerry Calà. E il disastro, suo malgrado, riguarda proprio Massari. In primis perché la mitica Zia Mara confessa papale papale che non sapeva di chi si trattasse. Ma il peggio arriva da Jerry Calà, che proprio non riesce ad imbroccare il suo nome, mai: prima lo chiama Igidio, poi Gino. Quindi Icilio, Cino, Virginio. Una confusione totale davanti alla quale il pasticcere abbozza con quel suo sorrisetto che è un marchio di fabbrica. Ma niente da fare: "Iginio" proprio a Jerry Calà non esce di bocca...

