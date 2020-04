Domenica In, la preoccupante confessione di Morgan: "Qualcuno vuole farmi del male"

26 aprile 2020 a

Si parla di Bugo. E non solo. Morgan torna in tv, in collegamento con Domenica in, lasciando tutti senza fiato. Il cantante dice che c’è qualcuno che vorrebbe fargli del male. Il motivo? La sua sincerità. Dopo un po’ di tensione ci pensa Adriano Celentano a far sorridere tutti con un messaggio inaspettato. Va in onda una clip di quando Morgan ha cantato con Adriano. E parte pure la canzone “Conto su di te” (dedicata al padre), cantata da Morgan. Un altro videoclip che fa commuovere tutti. “Un genio, una persona vera, proprio un maestro”, dice Morgan a Celentano. Che ne approfitta per un consiglio: “A tutti i bar e i ristoranti: usare solo tavoli quadrati non inferiori a una lunghezza di metri 2 per lato. Ogni lato sarà occupato da una sola persona”. Parola di Celentano.

