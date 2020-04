Che Tempo Che Fa, lo studio francese sugli effetti della nicotina: "Un cerotto per capire se davvero chi fuma è protetto"

26 aprile 2020 a

Il fumo di sigaretta protegge dal coronavirus? Questo il grande dilemma su cui gli esperti stanno cercando di indagare. "C'è uno studio - spiega a Che Tempo Che Fa Iman Sabbah - che sta portando avanti un'ospedale parigino su 300 persone dove sarà messo un cerotto alla nicotina per capire se davvero chi fuma è protetto dal Covid-19". La giornalista palestinese, in collegamento con Fabio Fazio su Rai 2, fa riferimento allo studio condotto dall’ospedale di La Pitié-Salpetrère di Parigi. Qui gli studiosi hanno osservato che la nicotina (e non il fumo in generale) potrebbe avere un qualche effetto protettivo dall’infezione del nuovo coronavirus. Dalle loro analisi solo il 4,4 per cento dei 343 pazienti ricoverati per Covid-19 era un tabagista. Un percentuale molto bassa rispetto a quella stimata sulla popolazione generale.

