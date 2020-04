Alessandro Sallusti contro Luca Telese a Non è l'Arena: "Sei tu il razzista, con Feltri. Ecco chi è veramente Vittorio"

27 aprile 2020 a

"Il razzista sei tu, sei razzista con Vittorio Feltri". A Non è l'Arena si parla della polemica sui meridionali innescata dalle parole del direttore di Libero, e Alessandro Sallusti lo difende a spada tratta, travolgendo con una arringa infuocata Luca Telese.

"Feltri intendeva dire che i meridionali sono inferiori economicamente, e i numeri del Pil sono lì a dimostrarlo - incalza il direttore del Giornale, in collegamento con Massimo Giletti -. Sai chi è Feltri? Io l'ho conosciuto. Passa per essere ateo, ma il suo miglior amico è un prete. Sai cos'ha scritto di lui Marcello Veneziani, uomo del Sud? 'Gli rinfaccio tutto tranne essere razzista, non mi ha mai censurato'". E a Telese non resta che balbettare.

