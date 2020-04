Barbara d'Urso, il Live tocca il picco di 6 milioni: battuta la concorrenza di Fazio e Giletti

27 aprile 2020 a

La d’Urso batte tutti. Il suo talk, Live, vince contro tutti con il picco più alto con ben 6 milioni di telespettatori ed oltre il 20% di share (con una media del 12,2% durante la lunga puntata). Oltre 11 milioni di contatti. Numeri da capogiro. Un vero successo per la regina di Cologno Monzese, che ha intrattenuto il pubblico nella lunghissima diretta della domenica sera. Barbara batte Giletti (che si sfiora il 9%) e Fazio (che oscilla tra il 7 e l’8.4% di share). Come dire: tra i due duellanti (Fazio e Giletti) la d’Urso vince e convince. Nel suo talk arrivano ospiti di peso come il ministro Francesco Boccia, che subito dopo gli annunci del premier Conte spiega in modo chiaro e puntuale la fase 2 del 4 maggio. La d’Urso gli chiede le informazioni più semplici, quelle che chiunque avrebbe chiesto ad un ministro dopo la conferenza stampa “ermetica” di Conte (sempre più spostata sui grandi temi europei) e meno sulla quotidianità. Poi grandi scoop al Live: gli amori del Grande Fratello con Clizia e Paolo, la Marini e il suo fidanzato Gianluigi. Infine, l’intervista face tuo face a Luigi Favoloso (ex di Nina Moric) indagato dalla Procura di Milano con l’accusa di maltrattamenti e stalking.

Maltrattamenti e stalking: Favoloso torna al Live da indagato, le denunce di Nina Moric

