Uomini e Donne, Gamma Galgani estrema con la Cipollari: "Nemmeno con il coronavirus..."

Tina Cipollari è inarrestabile. Non si ferma mai. Nemmeno in tempo di coronavirus. E così, a Uomini e donne di Maria De Filippi, va di scena un altro fuoriprogramma. I litigi tra Gemma Galgani e Tina continuano a ritmo serrato, puntata dopo puntata. “Non la ferma nemmeno l’emergenza sanitaria! È impavida, ancora più spietata”, dice Gemma parlando della sua rivale di sempre: Tina. “La cosa che mi ferisce di più è la sua lingua biforcuta. Non c’è arma più tagliente della parola”, continua la dama Gemma. Che invece sembra avere un buon rapporto con Gianni Sperti. “Lui lo sento protettivo nei miei confronti. Lo preferisco a quell’altra (Tina. ndr) che invece di fare l’opinionista fa la disturbatrice”, racconta.

Gemma, poi, parla del suo rapporto con Giovanna (altra protagonista del programma). “Benissimo, è una ragazza di un’altra generazione ma romantica e schietta quanto me”, racconta la Galgani. Nel nuovo format tv, inaugurato dalla De Filippi si possono notare tantissime novità. Una fra tutte: Gemma è rimasta a Roma, non è tornata a Torino. “Non mi manca […] A differenza di quello che pensa Tina, so stare da sola”, fa sapere la Galgani solleticando la Cipollari. Che potrebbe presto rispondere.

