Lilli Gruber a Otto e mezzo: "Conte chiede alle banche un atto d'amore. Ma è Alice nel Paese delle meraviglie?". Travaglio in imbarazzo

"Il premier chiede alle banche un atto d'amore. Ma Giuseppe Conte è Alice nel Paese delle meraviglie?". Anche Lilli Gruber non può che allargare le braccia di fronte alla sconcertante scena di un presidente del Consiglio che di fronte alla più grave crisi sanitaria e finanziaria italiana dal Dopoguerra a oggi si affida al buon cuore degli istituti, "solitamente riluttanti a erogare prestiti, a maggior ragione in un momento come questo", chiosa la conduttrice a Otto e mezzo.

Ospite c'è il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio, uno degli ultimi irriducibili ultrà del premier, che prova a difenderlo "traducendolo" in un linguaggio accettabile: "Immagino che Conte intendesse per atto d'amore un atto di responsabilità". "Ma non lo stanno facendo, i soldi non stanno arrivando", lo incalza la Gruber. "Lo so, è un problema della burocrazia, un intrico inestricabile che altri Paesi non hanno e che è talmente incrostato da essere impossibile risolverlo in due mesi".

