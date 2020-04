Le Iene, il sospetto su Massimo Giletti: "Non è l'arena, ha fatto l'occhiolino"

29 aprile 2020 a

Sembrerebbe proprio un trucchetto. Che Le iene, come sempre attente a tutto, hanno scoperto. Tutto è legato all’arrivo di Adriano Panzironi - l’uomo che senza essere medico parla di dieta e longevità - da Massimo Giletti, a Non è l’arena (su La7). Il conduttore gli ha fatto un occhiolino durante l’intervista. Così, l’ospitata è finita nella bufera. Giletti, secondo le Iene, sarebbe stato troppo buono nei confronti di Panzironi “mentre lo bacchetta”. Come mai quell’occhiolino? Giletti ha di fronte a sé un uomo che ha fatto delle diete un business dopo essere stato sanzionato ed attenzionato dalle Autorità. Panzironi sarebbe stato accusato di esercizio abusivo della professione medica perché - lo ricordiamo - non si è mai laureato in Medicina, ma in tv continua a parlare di dieta della longevità. La sua campagna ha subito un brusco stop con l’intervento anche dell’Agcom.

Andiamo quello che è accaduto su La7. “Lei ha detto che non ha più i capelli bianchi d quando fa questa dieta”, ha detto Giletti a Panziorni. Che ha risposto: “Lei ce li ha troppo bianchi”. Giletti sorride. Ma non arriva nessuna domanda su quello che Panzironi ha fatto in questi anni professandosi guru delle diete (senza esserlo). In studio, però, alcuni ospiti di Giletti attaccano Panzironi: “Stiamo rischiando di fargli un favore”.

Ma facciamo un passo indietro. Panzironi è stato segnalato all’Agcom che ha ritenuto “grave la sua condotta in regime dell’attuale emergenza sanitaria e del momento drammatico per il Paese”. Si legge poi testualmente: “Il procedimento sanzionatorio avviato prevede che l’Autorità, ritenendo grazie e reiterata la condotta, possa disporre nei confronti dell’emittente la sospensione dell’attività per un periodo sino a sei mesi (...)”. Il riferimento è al canale “Cerca salute Life 120 Channel” dove Panzironi dispensa consigli medici. Senza esserlo. Lo ribadiamo. Ma l’Agicom, come Le iene hanno raccontato, ha inviato una lettera di richiamo a Non è l’arena per aver consentito a Panzironi di poter ribadire in tv le sue posizioni (senza fondamento scientifico). Il giallo dell’occhiolino di Giletti durante l’intervista, adesso, resta il mistero (anche se, chi lo segue lo sa, spesso e volentieri Giletti strizza l'occhio ai propri ospiti).

