Striscia la Notizia, Giuseppe Conte e la mano in tasca? Il video clamoroso, "cosa c'era là sotto"

Ha fatto molto parlare quella mano infilata continuamente in tasca da Giuseppe Conte nella conferenza stampa-disastro di domenica sera sulla Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Il premier si è portato la mano nella tasca la bellezza di 20 volte, un numero di reiterazioni spropositato. Come mai? Una risposta la ha data Striscia la Notizia in un servizio trasmesso nella puntata del tg satirico su Canale 5 mercoledì 29 aprile. Dopo il conteggio dei movimenti, la voce fuori campo di Gerry Scotti fornisce la sua peculiare, e tagliente interpretazione: "Ma cosa fa continuamente sotto al tavolo? Si starà lavando le mani? Ma no, ve lo diciamo noi cosa sta facendo: sotto al tavolo del premier c'è lui, Rocco Casalino. Anzi, Rocco Cagnolino". Ed ecco apparire un Casalino con fattezze da cangolino, appunto, che verrebbe accarezzato dalla mano di premier Conte.

Striscia, Conte e la mano sotto al tavolo? Il servizio

