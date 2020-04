Amici speciali, un clamoroso "no" per Maria De Filippi: il rifiuto di Riki

Francesco Fredella 30 aprile 2020 a

Riki dice no ad “Amici speciali”. Nessuna partecipazione allo spin-off del talent di Maria De Filippi, che sta per andare in onda. Il no di Riki è categorico. Marcuzzo, questo il cognome del cantante, è cresciuto professionalmente proprio ad “Amici” (dove ha ricevuto tanta popolarità) ed è arrivato sul palco dell’Ariston. “Ho preferito dire no per una serie di motivi”, taglia corto il cantante milanese dagli occhi di ghiaccio. Insomma, la sua frase lascia intendere che sarebbe stato fatto fuori, ma avrebbe rifiutato. E c’è già chi teme, tra i fan, che con questo “no” possa allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Questo ancora non si sa, resta tutto avvolto nel mistero. Per adesso. Sicuramente la notizia dell’ultim’ora sta mandando in fibrillazione i suoi fan. Il nuovo format musicale, che emozionerà il pubblico tra poche settimane, è ai nastri di partenza su Canale5, ovviamente in prima serata.

Prossimamente. I concorrenti di “Amici Speciali con TIM, Insieme per l'Italia” sono pronti. Tra i cantanti: Alberto Urso, Giordana Angi, Michele Bravi (scoperto da XFactor), Random (rapper), Irama, Gaia Gozzi, Stash. Ballerini: Alessio Gaudino, Andreas Muller, Umberto Guadino, Gabriele Esposito, Javier Rojas. Mettetevi comodi e gustatevi lo spettacolo.

