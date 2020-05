Ballando con le Stelle, non è “colpa” del matrimonio. Clamoroso: perché Milly Carlucci ha detto no a Samanta Togni

02 maggio 2020 a

Ballando con le Stelle non avrà più Samanta Togni tra le protagoniste. “Milly era molto dispiaciuta - ha confessato - mi ha detto che capiva la mia scelta, la mia volontà di crescita, di cimentarmi con qualcosa di nuovo. Le ho detto che se avesse voluto inserirmi nel programma con un nuovo ruolo da studiare, avremmo potuto ragionare assieme su questa cosa. Lei, però, mi ha risposto che non mi immaginava a Ballando in una veste diversa da quella che fino ad allora avevo ricoperto. Così, l’ho salutata con grande affetto, dicendole che li avrei seguiti da casa in televisione. Farò così non appena Ballando con le Stelle potrà finalmente tornare in onda”.

Al settimanale Vero la Togni ha confermato quanto si era saputo fino ad ora: la ballerina era stanca di ricoprire sempre lo stesso ruolo all'interno del programma e così ha lasciato. "Ci ho riflettuto tanto prima di fare questa scelta - ha ammesso - Erano anni che ci ragionavo. Ho preso questa decisione quando ho capito che, accanto a questo importante cambio di vita a livello sentimentale, era necessario farne uno anche sul fronte sentimentale. Una decisione coraggiosa, ma di cui sono convinta e che ho preso con consapevolezza“. La Togni si è infatti da pochissimo sposata con il chirurgo plastico Mario Russo e anche questo ha inevitabilmente influito sull'addio, dopo 15 anni, al programma della Rai.

