La Vita in Diretta, Alberto Matano sostituito? "La Cuccarini non c'entra, ma…”: in Rai gira un nome (clamoroso)

Incertezza sul futuro televisivo di Alberto Matano. Se non dovesse essere confermato per La vita in diretta nella prossima stagione, scrive Gossip e tv, questo non dipenderà dai retroscena su presunti disaccordi con Lorella Cuccarini, peraltro smentiti dal giornalista. In una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni il conduttore è stato abbastanza vago sul suo fururo e ha ammesso di sentirsi pronto per “nuove sfide televisive, anche non necessariamente in programmi quotidiani”.

La vita in diretta, Alberto Matano smentisce: "Tutto ok con Lorella Cuccarini". Eppure...

Blogo ipotizza che il giornalista possa condurre qualcosa in seconda serata trattando però tematiche più leggere rispetto a quelle della Vita in diretta. Si saprà tutto nelle prossime settimane. Ovviamente circola anche il nome di colui che potrebbe sostituire Matano: Salvo Sottile, giornalista come Matano.

