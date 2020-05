Ballando con le Stelle, la confessione di Carolyn Smith: "Andrò a Roma", anche lei tra i giurati?

Francesco Fredella 02 maggio 2020 a

“Andrò a Roma per Ballando con le Stelle”. Parola di Carolyn Smith (storica giurata del programma del sabato sera di Milly Carlucci). Insomma, alla ripresa - dopo la fine del lockdown fissato per il 4 maggio maggio - sembra che la Smith abbia le idee chiare sul futuro. E le sue dichiarazioni, rilasciate al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini - fanno ben sperare sulla ripresa televisivo del programma della Carlucci. Che dovrebbe ricominciare all’inizio della nuova stagione televisiva, quindi da settembre.

“Vorrei organizzare una cena con mio marito nella trattoria del paese in cui viviamo”, racconta Carolyn Smith che parla di una trattoria preferita dalla coppia. Ma ci vorrà ancora un po’ di tempo”, puntualizza. Lo scorso anno alla fine del programma Carolyn ha festeggiato con suo marito Ernestina Michielotto 30 anni di amore. Un grande traguardo per una vera guerriera come Carolyn. Il pubblico la ama e lei non ha mai nascosto la battaglia contro il cancro con una forza invidiabile.

