Striscia la Notizia, Staffelli e il servizio-bomba su Giovanna Botteri: "Per chi lavora sua figlia", conflitto di interessi?

04 maggio 2020 a

a

a

Se Gerry Scotti elogia Giovanna Botteri, a Striscia la Notizia arrivano colpi duri ai sostenitori della giornalista corrispondente Rai: "Ieri hai passato momenti terribili con la tua famiglia. Sei stata tirata in ballo tu, tua figlia", ha ricordato Gerry rivolto a Michelle Hunziker, cheha confermato: "Una bella violenza". Insomma, le accuse di bodyshaming contro la Botteri per un servizio sul suo look trasandato dello scorso 28 aprile si sono clamorosamente ribaltate. La vittima sarebbe Michelle.

"C'è chi il cul°°°". Orrore contro la Hunziker. Caso Botteri-Striscia, girano voci pesantissime: "Carriera in crollo costante"



Ma non finisce qui. Oltre al Gabibbo (che ha stigmatizzato il "clima d'odio" contro Striscia), Antonio Ricci ha schierato anche il suo inviato Valerio Staffelli, che riprende il senso di una lettera inviata qualche ora prima a Dagospia e poi messa offline dallo stesso sito di Roberto D'Agostino. Il contenuto è pesante: si insinua un possibile conflitto d'interessi della Botteri, corrispondente da Pechino, e sua figlia che lavora per un'azienda di Stato cinese. E Mister Tapiro non ha risparmiato critiche alla qualità delle corrispondenze della giornalista, per così dire un po' "telefonate". La guerra continua, e anzi sembra entrata nel vivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.