Uomini e Donne, raptus Tina Cipollari: "Rottame, mummia ridicola", brutalizzata Gemma Galgani

Adesso Tina Cipollari cambia idea su Giovanna. Ma non su Gemma Galgani. E a Uomini e Donne di Maria De Filippi, che è tornato lunedì 4 maggio in onda nella sua tradizionale formula su Canale 5, arrivano le prime scintille. In un’intervista a Tv sorrisi e canzoni, Tina dice: “Giovanna? Questa novità a Uomini e donne non l’ha proprio cambiata. All’inizio non mi andava a genio, mi pareva avesse un po’ troppe pretese. Ora la vedo sempre un po’ capricciosa, ma mai banale. È una vera“. Poi la 54 enne parla sincerità. “Non solo in tv, ma nella vita. Io non potrei fare quello che faccio se non fossi onesta con Maria e con il pubblico”, puntualizza.

Ma Tina, anche dopo la quarantena, non perde il tocco e torna all’attacco. Ancora una volta contro Gemma Galgani. “Quel rottame di donna con queste chat mi ha fatto diventare ancora più spietata. È una mummia ridicola!”, tuona Tv sorrisi e canzoni. Tra loro ci sono vecchie ruggini che non vanno via. “Perché la tratto male? Perché ha 70 anni e piange per qualsiasi cosa. È riuscita a emozionarsi pure per uno che le ha scritto due parole carine su un computer, ma per favore…”, dice Tina. Ora sembra che Gemma abbia trovato l’uomo ideale: un ragazzo di 26 anni, ufficiale della Marina Mercantile. Fumo o amore vero?

