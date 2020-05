Pomeriggio 5, choc da Barbara d'Urso: un uomo si abbassa i pantaloni in diretta dal parco

05 maggio 2020 a

A Pomeriggio 5 accade qualcosa di piuttosto curioso. Durante la diretta, un’inviata di Barbara d’Urso racconta l’approccio degli italiani alla fase 2 da uno dei parchi che ha riaperto i battenti dopo la fine del lockdown. Sono però ancora in vigore alcune regole per i bambini e per i runner, che non tutti rispettano: c’è anche chi se ne approfitta. L’attenzione viene però catturata da un uomo alle spalle dell’inviata di Pomeriggio 5: mentre passeggia nel parco, l’uomo si accorge delle telecamere e si cala i pantaloni mano a mano che si allontana, mostrando così il lato B in diretta televisiva.

