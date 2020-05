Pomeriggio 5, il pianto di Giucas Casella: "Molto presto...", rivelazione commovente

Francesco Fredella 07 maggio 2020 a

Un pianto di gioia. Liberatorio. “Diventerò nonno”, parola di Giucas Casella che a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso si lascia andare ad un emozione fortissima. Ha quasi il singhiozzo ed il pubblico da casa si stringe a lui. “Sto per diventare nonno”, ripete Giucas Casella. Lo dice più volte con Nina in braccio (il suo amatissimo cane). “Barbara è proprio così, diventerò nonno”. Poi scoppia a piangere. L’emozione è incontrollabile perché suo figlio James, chirurgo, tra pochi mesi diventerà papà.“Ho passato un brutto momento”, racconta il mentalista più famoso della televisione italiana, chiamato e acclamato in tutto il mondo. A Pomeriggio 5 racconta di aver trascorso la quarantena senza poter vedere suo figlio (nato dalla storia lampo con una ballerina di nome Carol, che non si sarebbe mai occupata di James). “Mi lasciava da mangiare in garage”, continua. “Non potevamo vederci”. Adesso la bella notizia fa sognare l’uomo che tutti hanno amato dai tempi della Domenica in di Pippo Baudo, che lo ha scoperto tantissimi anni fa portandolo prima in una tv siciliana e poi, all’improvviso, con il debutto su Rai1.

