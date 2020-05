Vieni da Me, il dramma Elena Sofia Ricci: "È morto troppo presto", una vita segnata

08 maggio 2020 a

a

a

Elena Sofia Ricci, ospite a Vieni da Me, ha commosso anche Caterina Balivo. Nello spazio dedicato alla "cassettiera", l'attrice in collegamento ha raccontato di un duro momento della sua vita. "I miei genitori - ha rivelato con la voce rotta dopo aver visto una foto della mamma scomparsa - si sono separati quando ero piccolissima, mia madre non riusciva a perdonare mio padre e per un lungo periodo non l'ho frequentato. L'ho rincontrato a 31 anni. Facendo psicoterapia mi sono resa conto che mi mancava la figura paterna". E ancora: "È stato bello sentirmi sua figlia. Come mia madre, è morto troppo presto. Ma per fortuna sono riuscita a dirgli tutto". Un racconto straziante che ha sciolto addirittura la conduttrice.

Pomeriggio 5, D'Urso spiazzata dalla telefonata di Malgioglio: "Mi hai fregato..."

Poi l'attrice ha parlato della fiction in onda su Rai Uno, che non vede solo la sua partecipazione, ma anche quella della figlia, Emma Quartullo: “Mi sono emozionata rivedendola, è proprio bellina. Ha gli occhi del papà”, ha concluso parlando della grande complicità che lega il loro rapporto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.