Domenica In, Antonella Clerici dalla Venier? Indiscrezione-bomba: rivoluzione in Rai

Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, domenica 10 maggio su Rai 1, ci sarà anche Antonella Clerici. E l'ospitata viene anticipata da alcune indiscrezioni che riguardano proprio la mitica Antonella, orfana di un programma che le renda giustizia a Viale Mazzini ormai da troppo tempo. Per certo, Stefano Coletta - direttore di Rai 1 da gennaio 2020 - ora vorrebbe riservarle un posto importante. E i rumors suggeriscono che la Clerici, dalla Venier, potrebbe sbottonarsi proprio su questo punto, anticipando qualcosa sul suo futuro professionale in Rai, sul suo nuovo programma insomma. Nel frattempo, intervistato dal fattoquotidiano.it, Coletta ha rivelato: "Ho sempre pensato da telespettatore che Antonella fosse un asset di Rai 1 perché ha un’identità verbale, cromatica, di sguardo. Con la sua trasparenza ha tessuto un patto d’acciaio con i telespettatori - ha sottolineato -. Penso che Antonella debba tornare in prima serata con una chiave meno prevedibile, penso che nel daytime possa tornare anche a una parte che ha dentro, quella della giornalista che è stata la matrice con cui ha iniziato". Insomma, la tavola sembra apparecchiata per un imminente ritorno in grande stile della Clerici...

