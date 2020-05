Domenica In, il clamoroso gesto di Mara Venier: quando Silvia Romano scende dall'aereo...

10 maggio 2020 a

a

a

Dopo 18 mesi di prigionia e un percorso personale drammatico, Silvia Romano è stata liberata. E la cooperante italiana è atterrata a Ciampino esattamente alle 14, così come previsto. A quell'ora era appena iniziata Domenica In di Mara Venier, su Rai 1, che ha scelto di seguire l'arrivo della nostra connazionale. A condurre, ovviamente, una emozionatissima Mara Venier. La ragazza milanese ha atteso qualche lungo minuto prima di mostrarsi sulla scaletta dell'aereo dei servizi segreti, per poi scendere vestita con abiti tradizionali somali. E in quel momento è esplosa la gioia, irrefrenabile, di Mara Venier, che come potete vedere nella fotografia ha simulato un abbraccio a Silvia, proprio come se fosse lì di fianco a lei. Un gesto toccante e commovente che ha unito tutta Italia.

"Siamo contenti per la liberazione. Ma...". Silvia Romano, la cannonata di Vittorio Feltri

"La grave malattia". Silvia Romano, indiscrezioni terrificanti. Conversione all'islam? Le pesantissime parole dell'ambasciatore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.