Storie Italiane, "una grande vittoria": le lacrime in diretta di Eleonora Daniele

Un’altra battaglia vinta. Ed Eleonora Daniele si commuove. La sua trasmissione, un vero gioiello del servizio pubblico, risolve un nuovo caso. Storie italiane è sempre dalla parte dei più deboli, delle donne in difficoltà, delle famiglie in affanno, dei minori che vivono facendo i conti con una vita spesso infelice. Dopo la battaglia di Foggia - legata all’emergenza abitativa di decine di famiglie - la giornalista padovana ne vince un’altra.

La Daniele con un filo di voce e Carlotta in grembo si collega con Miriam, una mamma che vive a Fiumicino in un container di 32 mq insieme ai suoi tre figli. Una storia a lieto fine. La donna, finalmente, avrà una casa. “Stamattina ho incontrato il direttore dei Servizi Sociali di Fiumicino e mi ha detto che per 5 mesi ha trovato un appartamento per me e i miei figli…Avrò finalmente un appartamento dal comune…”, racconta in diretta la donna. Eleonora non trattiene l’emozione. “Queste sono grandi vittorie. Sono felice che tu possa entrare in questo appartamento dignitoso per 5 mesi…”, dice in diretta. “Voglio abbracciarti appena sarà possibile”.

