Striscia la Notizia, il fuorionda di Mara Venier: "Vi butto fuori a calci nel cu***, vergognatevi"

12 maggio 2020 a

Non solo deepfake. Si torna alla puntata di Striscia la Notizia di lunedì 11 maggio, in cui - suo malgrado - la protagonista è Mara Venier. Inizialmente, nel servizio la conduttrice di Domenica In è protagonista del deepfake, appunto, un video falso ma che assomiglia spaventosamente al vero. In questo video si rivolge a Flavio Insinna, il conduttore di Affari Tuoi, parlando dei celebri fuorionda del conduttore scoperchiati tempo fa da tg satirico di Antonio Ricci. Ma ad un certo punto Insinna "si vendica". Come? Dalla regia arriva un audio rubato, ma questa volta fanno sapere da Striscia autentico, in cui la voce sembra proprio quella di Mara Venier. Una Zia Mara furibonda che sembra, un po' come Insinna, prendersela con cui lavora con lei: "Io vi butto fuori a calci neul cu***, perché voi vi dovete vergognare di farmi lavorare così". Non è chiaro a chi si stia rivolgendo. Ma non è tutto: Striscia la Notizia lascia intendere di essere in possesso di altri fuorionda simili e aggiunge che, presto, li proporrà.

