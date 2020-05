Le Iene, la testimonianza che può far crollare Nicola Zingaretti: coronavirus, terremoto per le mascherine in Lazio

12 maggio 2020 a

Tra poche ore, in onda su Italia 1, la puntata de Le Iene. In cui ci sarà un nuovo servizio sul caso delle mascherine in Lazio che inguaia, e non poco, Nicola Zingaretti, segretario del Pd e governatore della regione. Al centro dell'inchiesta di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti la fornitura di mascherine in Lazio. A parlare, nel servizio, l'ex consigliera regionale Roberta Angelilli. La quale sgancia una bomba su Carmelo Tulumello, ex candidato Pd e oggi capo della Protezione Civile del Lazio: "Tulumello partecipa alle primarie del centrosinistra per candidarsi a Fara Sabina, perde le elezioni a giugno e a ottobre diventa capo della Protezione Civile del Lazio? Diciamo che come minimo è un po’ inopportuno”.

Tulumello è al centro dell'inchiesta de Le Iene per uno degli affidamenti diretti concessi dal Lazio per l'acquisto di mascherine anti-coronavirus, per un valore di 35 milioni di euro. Nel dettaglio, il bando vinto dalla Ecotech, "una ditta - scrive la redazione di Italia 1 - che vende mascherine e che non solo non aveva mai trattato prima quel genere di prodotto ma che, dopo aver avuto dalla Regione un acconto di 11 milioni di Euro, non ha mai consegnato le mascherine FFP2 e FFP3, come previsto dalle scadenze dei contratti". Insomma, per Zingaretti sembra mettersi malissimo

