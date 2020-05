Striscia la Notizia su Silvia Romano: "Speriamo che non abbia il Wi-Fi", spunta la Regina Elisabetta alla finestra

12 maggio 2020 a

a

a

Eman Rus è conosciuto per la satira e soprattutto per i fotomontaggi, che lo hanno reso noto al grande pubblico della televisione italiana. Striscia la Notizia ha rilanciato sui social uno dei suoi ultimi lavori, in cui Silvia Romano appare affacciata alla finestra dopo aver fatto ritorno a casa: sorride, nonostante i 18 mesi passati sotto sequestro, ma Eman Rus al suo fianco aggiunge un personaggio conosciuto da tutti. Si tratta della Regina Elisabetta, che scruta con aria torva la gente radunata sotto casa per la 25enne milanese, proprio come farebbe una nonna. “Silvia è tornata a casa - è il commento di Striscia che accompagna il fotomontaggio - speriamo che non abbia il Wi-Fi perché sui social non sono mancati insulti e minacce”.

"Ha le palle, ma il suo sorriso...". Il padre di Silvia Romano: una questione di sopravvivenza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.