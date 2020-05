Mario Giordano a Fuori dal coro come Massimo Giletti: "Il bambino sciolto nell'acido e il boss a casa coi fuochi d'artificio"

13 maggio 2020 a

"Il bambino è sciolto nell'acido e lui sta lì, a casa!". Mario Giordano come Massimo Giletti: l'indignazione per la scarcerazione di Cataldo Franco, l'uomo dietro la brutale esecuzione del piccolo Santino Di Matteo, e altre centinaia di boss mafiosi per coronavirus è ai massimi livelli.

E dopo Non è l'Arena, anche Fuori dal coro punta il dito contro il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e le falle del sistema penitenziario italiano. Non solo pm e toghe, però. Giordano mostra anche "i fuochi d'artificio" organizzati nel quartiere di Napoli che ha riaccolto il boss. Segno che i clan ancora comandano, dentro e fuori dalle carceri.

