Vieni da Me, Manuela Arcuri e il periodo buio: "Ho pianto tanto, era diventata una fissazione"

Francesco Fredella 13 maggio 2020 a

a

a

“Credevo fosse una storia importante, ma è stata più un’avventura", racconta Manuela Arcuri che riavvolge il nastro dei ricordi. Nello studio di Vieni da Me da Caterina Balivo parla del suo passato, dove c’è stato spazio per Gabriel Garko. Una storia che è finita su tutti i giornali, visita la caratura dei due personaggi. Oltre a Aldo Montano e al calciatore Francesco Coco, la Arcuri torna a parlare di Garko. “Quale amore cancellerei? Nessuno, sinceramente - risponde alla domanda della Balivo. credo che ogni storia mi abbia lasciato qualcosa, anche se sono storie che non sono finite bene. Proprio perché dovevo crescere e imparare, grazie all’esperienza che ho avuto con loro ho imparato cosa volevo e cosa mi piaceva. Grazie a queste esperienze sono quella che sono”.

Massacrata per questa foto. L'ultima frontiera del delirio contro Caterina Balivo: il "dettaglio" che scatena gli odiatori | Guarda

Per lei tre ex bellissimi, che tutte le donne vorrebbero. Ma la Arcuri, sorridendo, dice: “Beh sì, è uno schieramento di uomini davvero belli”. La Balivo sorride. Poi l’attrice scollinea: “Con Garko è durata poco, ma non so il motivo”. Da settimane si rincorrono voci sulla vita privata di Garko: è fidanzato o single? Mistero. Lui, in varie occasioni, ha difeso la propria privacy. Ed il gossip resta in piedi diventando un vero giallo.

Poi l'attrice si lascia andare a ricordi più tristi: "Qual è stato il momento più buio della tua vita? Il periodo in cui mi sono sentita più angosciata è stata quando ho provato ad avere mio figlio Mattia. Ci ho messo quasi un anno a rimanere incinta. Era diventata una fissazione. Ogni mese, non rimanendo incinta, piangevo. Ho pianto tanto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.