Storie Italiane, Eleonora Daniele si commuove in diretta: "Devi pensare solo ai tuoi figli"

Inchieste. Approfondimenti. Problemi sociali, che quasi sempre Storie italiane, il programma del daytime di Rai1, riesce a risolvere. E’ accaduto con l’emergenza abitativa a Foggia. Oggi un altro successo viene registrato con la demolizione dei container a Fiumicino. Storie italiane, nei giorni scorsi, aveva sollevato il caso con un’inchiesta. In quei conteiner, da due anni, vive Myriam. Ha 2 figli e la sua vita era tutta lì, nei 20 metri quadrati di lamiera. Adesso avrà una casa.

Storie Italiane, lo sfogo di Eleonora Daniele: sempre al fianco delle donne

Un successo enorme per Eleonora Daniele, in dolce attesa di Carlotta, che si è battuta tantissimo per questa vicenda. Solo pochi giorni fa, in diretta su Rai1, si è commossa quando Myriam l’ha ringraziata per aver preso a cuore questo la sua storia mandando le telecamere di Rai1 sul posto e cercando risposte dalle istituzioni. Che sono arrivate. Myriam non è l’unica a vivere in quelle condizioni. “Adesso devi pensare solo ai tuoi tre figli”, dice la Daniele in diretta parlando con Myriam. “Non smetterò mai di ringraziarti”, risponde la donna. Un sorriso indelebile sul suo volto. La sua nuova vita sta per iniziare. In una casa. Finalmente.

