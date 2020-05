Striscia la Notizia, i ritocchini di Gianni Sperti: imbarazzo per l'opinionista di Uomini e Donne

14 maggio 2020 a

Striscia la Notizia ha preso di mira Gianni Sperti, il famoso opinionista di Uomini e Donne. Il tg satirico di Antonio Ricci non gli ha infatti risparmiato un “giro” nella seguitissima rubrica “Fatti e rifatti”. Stavolta è toccato proprio a Sperti essere, suo malgrado, “scannerizzato” alla ricerca di un ritocchino. “Chissà come sarà contento - esordisce la voce di Gerry Scotti nel servizio - gonfierà il petto? Anche se di solito preferisce gonfiarsi altro”. E infatti Striscia indugia soprattutto sulle labbra e sulle rughe spianate, ma non prima di aver ricostruito vari episodi celebri della carriera di Sperti e soprattutto il rapporto particolare con Tina Cipollari, l’altra opinionista storica del programma di Maria De Filippi.

